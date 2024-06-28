Российские учёные ускорили процесс лабораторных исследований молока

Учёные из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ модернизировали прибор для анализа молока, улучшив его механическую и программную части. Эти улучшения позволят значительно ускорить процессы лабораторной диагностики, необходимые для проверки качества молочной продукции и её ввода на рынок. Об этом сообщила пресс-служба университета.

При модернизации целью было автоматизировать основные процессы анализа молока, что позволит увеличить производительность оборудования в два-три раза. Кроме того, благодаря автоматизации, лаборанты освобождаются на 40 минут, что позволяет им заниматься другими задачами.

В обновлённом приборе кассета с образцами молока подогревается до необходимой температуры, затем робот автоматически перемешивает каждый образец и направляет его на измерение в специальную ячейку. Прибор проводит анализ молока по 14 параметрам, включая жирность, содержание лактозы, белка и казеина. Результаты измерений отображаются на экране встроенного компьютера, который также управляет всеми процессами в корпусе.

Учёные подчеркнули, что модернизация прибора значительно снижает роль человеческого фактора в процессе анализа молока, уменьшая вероятность ошибок оператора. Это повышает объективность и надёжность получаемых результатов, делая прибор ценным инструментом для сертификации молочной продукции.