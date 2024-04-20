Российские учёные ускорили разработку и производство полимеров в три раза

Модель, разработанная «АрктикТексом» и Санкт-Петербургским университетом, помогает быстрее создавать новые продукты из полимерных композитов. Это сделало возможным увеличение производственных мощностей компании в три раза. Особенно успешно новая модель работает в создании инновационных нагревательных элементов на основе электропроводящих нанокомпозитов.

Инициатива «Роснано» по цифровизации материаловедения и процессов производства новых материалов дала ряд полезных результатов. В прошлом году были разработаны три программы обучения для металлургов, производителей полимерных композитов и алмазных материалов, а также три математические модели. Эти модели востребованы в различных секторах промышленности, от лёгкой до нефтегазовой, позволяя оптимизировать процессы и разрабатывать новые продукты.

Полимерные композиты — это материалы, состоящие из пластика и других компонентов, которые могут быть «настроены» для получения различных характеристик. Они нашли применение во многих отраслях, благодаря своей уникальной комбинации свойств, что делает модель «АрктикТекса» и «Роснано» важным инструментом для инноваций и развития промышленности.