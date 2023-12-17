Российские учёные ускорили восстановление костей

Группа учёных из Института высокомолекулярных соединений, НИЦ «Курчатовский институт», разработала новые полимерные материалы, включающие органические наночастицы. Эти материалы могут быть использованы для создания имплантатов, способствующих восстановлению костной ткани. Модификация материала позволяет стимулировать рост клеток окружающих тканей и образование новых связей с костью. По мере времени, такие имплантаты полностью растворяются, а новая ткань заменяет дефекты.

Руководитель лаборатории Института, Евгений Коржиков-Влах, подчеркнул, что эти свойства материала способствуют естественному восстановлению костной ткани. Результаты экспериментов на животных подтвердили эффективность процесса восстановления. Учёные утверждают, что их разработка будет полезной в случаях, когда необходимо восстановить значительные объёмы костной ткани у пациентов.

Исследование проводилось совместно с учёными из Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ и других научных институтов. Подробные результаты опубликованы в журнале Biomedicines.