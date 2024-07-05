Российские учёные ускорят работу компьютерной памяти

Физики из Курчатовского института создали новый магнитный материал на основе графена. Этот материал может стать основой для новых технологий хранения, обработки и передачи информации, в частности, для компьютерной памяти. О разработке рассказали в пресс-службе Курчатовского института.

Современная кремниевая электроника достигла своего технологического предела. Спиновая электроника предлагает более энергоэффективную альтернативу, основанную на управлении магнитным моментом электрона, а не на переносе заряда. Для развития спинтроники требуются новые магнитные материалы, и именно такой материал был создан.

Новый материал представляет собой комбинацию двумерного магнита и графена, интегрированную в кремниевую технологию. В качестве магнита используется решётка атомов гадолиния толщиной в один атом, обеспечивающая магнитные свойства. Графен, в свою очередь, выполняет функцию электронного переноса. Такая структура может стать основой для новых устройств спиновой электроники.

Дмитрий Аверьянов, руководитель проекта, объяснил, что их команда развивает направление спинтроники на основе субмонослойных магнитов. Эти магниты представляют собой разреженные решётки магнитных атомов. Они показали возможность создания структур графен/субмонослойный магнит на поверхности кремния, что делает графен магнитным. Аверьянов также отметил, что материалы на основе графена перспективны для создания новых технологий хранения и обработки информации. Они планируют синтезировать целый ряд таких материалов, варьируя их состав. Новые материалы могут использоваться при создании спинтронных устройств, логики и компьютерной памяти.