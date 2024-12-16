Российские учёные ускорят разработку сверхпроводников будущего

Российские учёные открыли новые свойства интертипной сверхпроводимости — редкого состояния, которое объединяет черты сверхпроводников первого и второго типа. Ранее считалось, что примеси и дефекты препятствуют её возникновению, но оказалось, что они, наоборот, могут её усиливать. Как рассказали в НИУ ВШЭ, это открытие поможет ускорить разработку сверхпроводящих материалов для квантовых технологий и сенсоров.

Исследователи из НИУ ВШЭ и МФТИ изучили, как электроны ведут себя в интертипных сверхпроводниках. Эти материалы занимают промежуточное положение между двумя известными типами сверхпроводников, свойства которых описала ещё в 1950-х годах теория Гинцбурга-Ландау. Согласно этой теории, дефекты могли бы нарушать сверхпроводимость, но учёные выяснили, что электроны из разных энергетических зон реагируют на примеси по-разному. Это открывает возможность управлять свойствами таких материалов, например, облучая их ионами.

Физики предполагают, что такие сверхпроводники могут стать основой для новых технологий. Их можно будет использовать для создания высокочувствительных сенсоров, квантовых устройств и детекторов. Открытие также меняет представление о сверхпроводимости, существовавшее почти 70 лет, и показывает, что сочетание беспорядка и многозонных эффектов может кардинально изменить характеристики материалов.