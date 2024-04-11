Российские учёные успешно клонировали корову-ударника труда

В Краснодарском крае создали клон коровы с выдающимися показателями молока. Этот телёнок весил при рождении больше обычного — целых 70 кг. Учёные из МГУ разработали новый метод клонирования, который, по их уверениям, позволит вывести ценных особей для сельского хозяйства с минимальными затратами.

Эксперимент проводился на ферме в Краснодарском крае. Использовали метод Handmade Cloning, который позволяет проводить клонирование без сложного и дорогостоящего оборудования. Этот метод предполагает замену ядра одной клетки ДНК другого организма вручную, что делает процесс более доступным.

Хотя метод клонирования животных не нов, новая техника позволяет упростить процесс и сэкономить средства. Считается, что этот метод сможет удвоить эффективность клонирования и снизить затраты на оборудование до $50 тыс.