Российские учёные успешно провели эксперименты с мухами на МКС

Исследование, проведённое с мухами-дрозофилами на Международной космической станции (МКС), показало, что модифицированный корм помог предотвратить ряд негативных изменений, включая проблемы с репродуктивной системой самцов. Руководитель лаборатории биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН, Ирина Гнева, подчеркнула, что в предыдущих исследованиях мухи, которые ели обычный корм, имели сниженную подвижность сперматозоидов после полёта, в то время как мухи, которые потребляли модифицированный корм, не проявляли таких изменений. Это положительный результат для сохранения плодородности мух в космических условиях.

Мухи-дрозофилы провели 12 суток в невесомости и вернулись на Землю 27 сентября с экипажем «Союз С-23». Эксперимент включал сбор эмбрионов до полёта, отправку их в космос, где они развивались, и, наконец, высадку взрослых мух. Важно отметить, что развитие сперматозоидов мух в невесомости заняло всего 8 дней, в то время как у человека этот процесс обычно требует 74 дня.

Модифицированный корм, который употребляли мухи, отличался составом белков, жиров и углеводов, а также включал препарат, который изменял жировую композицию. Эти изменения в корме позволили смягчить негативное воздействие невесомости на репродуктивную систему самцов мух. Эксперимент дал положительные результаты и может быть полезен для будущих исследований в космосе.

Эксперименты с мухами-дрозофилами на МКС проводились ранее в 2021 и 2022 годах. Особи пробыли в невесомости в течение 8 — 12 суток в рамках проекта «Цитомеханариум».