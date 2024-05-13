Российские учёные успешно провели испытания гиперспектрометра в космосе

Учёные из Самары разработали гиперспектрометр для космических наблюдений и установили его на спутник. Этот прибор успешно прошёл испытания в космосе, что подтверждает его эффективность.

Гиперспектрометр представляет собой небольшой научный прибор, который позволяет анализировать Землю в разных цветовых спектрах. Он может обнаруживать объекты и их характеристики, которые невидимы для обычных средств наблюдения, что полезно для экологического мониторинга и анализа состояния природы.

Кроме того, учёные разработали инновационную схему крепления оптических элементов гиперспектрометра, что делает его более эффективным и экономичным в использовании в космосе и стратосфере.