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Наука и технологии
Опубликовано 13 мая 2024, 19:48
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Российские учёные успешно провели испытания гиперспектрометра в космосе

Его разработали учёные из Самары
Самарские учёные разработали и успешно испытали гиперспектрометр для наблюдения за Землёй из космоса
Российские учёные успешно провели испытания гиперспектрометра в космосе
© Richard Gatley

Учёные из Самары разработали гиперспектрометр для космических наблюдений и установили его на спутник. Этот прибор успешно прошёл испытания в космосе, что подтверждает его эффективность.

Гиперспектрометр представляет собой небольшой научный прибор, который позволяет анализировать Землю в разных цветовых спектрах. Он может обнаруживать объекты и их характеристики, которые невидимы для обычных средств наблюдения, что полезно для экологического мониторинга и анализа состояния природы.

Кроме того, учёные разработали инновационную схему крепления оптических элементов гиперспектрометра, что делает его более эффективным и экономичным в использовании в космосе и стратосфере.