Российские учёные успешно провели испытания нового космического двигателя

«Роскосмос» сообщил, что успешно провёл испытания нового двигателя на спутнике «Геоскан-Эдельвейс», который разработала компания «Факел» из Калининграда. Этот двигатель предназначен для маленьких спутников CubeSat 3U с управляющей системой от «Геоскана», известного российского производителя беспилотных аппаратов.

Испытания были направлены на проверку работы двигателя во время космического полёта и на фиксацию параметров, влияющих на изменение орбиты спутника. Перспективно такие двигатели будут использоваться для коррекции полёта аппаратов класса CubeSat 3U и для вывода их из орбиты после завершения работы, чтобы предотвратить образование нового космического мусора.

Эта новость важна для экологии космоса, так как уменьшит нагрузку на орбиту и поможет предотвратить накопление космических отходов.