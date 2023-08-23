Российские учёные успешно провели испытания нового космического двигателя

Российские учёные успешно провели испытания нового космического двигателяНа газовой тяге
«Роскосмос» провёл испытания нового типа космических двигателей на орбите Земли
«Роскосмос» сообщил, что успешно провёл испытания нового двигателя на спутнике «Геоскан-Эдельвейс», который разработала компания «Факел» из Калининграда. Этот двигатель предназначен для маленьких спутников CubeSat 3U с управляющей системой от «Геоскана», известного российского производителя беспилотных аппаратов.
Испытания были направлены на проверку работы двигателя во время космического полёта и на фиксацию параметров, влияющих на изменение орбиты спутника. Перспективно такие двигатели будут использоваться для коррекции полёта аппаратов класса CubeSat 3U и для вывода их из орбиты после завершения работы, чтобы предотвратить образование нового космического мусора.
Эта новость важна для экологии космоса, так как уменьшит нагрузку на орбиту и поможет предотвратить накопление космических отходов.