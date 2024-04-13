Российские учёные успешно «распечатали» полые органы на МКС

Эксперимент с технологией 4D-биопечати на Международной космической станции завершился успешно. Учёные НИТУ МИСИС обнаружили, что можно создать полые органы, такие как сосуды и мочеточник, в космической лаборатории. Это открывает новые перспективы для разработки искусственных тканей.

К 25 марта на российский сегмент МКС доставили специальные контейнеры для магнитного биопринтера «Орган.Авт». Эксперимент провели Олег Кононенко и Марина Василевская. Они создали трубчатые конструкции из металл-полимерных пластин с клеточным монослоем под воздействием магнитного поля и температуры.

Управляющий партнёр компании «3Д Биопринтинг Солюшенс» Юсеф Хесуани подчеркнул уникальность события. Он рассказал о термоактивируемом эффекте памяти формы, который используется для скручивания пластин, что позволяет создавать трёхмерные тканеинженерные конструкции.