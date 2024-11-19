Российские учёные увеличат урожай томатов с помощью нанотехнологий

Учёные из Академии биологии и биотехнологий, ЮФУ, разработали наночастицы на основе оксида цинка, которые помогут растениям расти в засолённых почвах. Эти условия считаются стрессовыми для культур, так как засоление мешает растениям поглощать воду, что приводит к их гибели. Исследователи выяснили, что обработка семян раствором наночастиц может значительно повысить их всхожесть и ускорить рост.

Сейчас около 7% земель по всему миру уже засолены, что составляет миллиард гектаров. К 2050 году, по прогнозам, засоление может затронуть половину всех пахотных земель планеты, делая их практически непригодными для выращивания овощей и фруктов. Новая технология использует цинк, важный микроэлемент, в виде наночастиц, которые проникают в ткани растения, улучшая его рост и насыщая плоды питательными веществами.

Эксперименты показали, что оптимальное время замачивания семян в растворе наночастиц — шесть часов. В таких условиях семена томатов в засолённой почве прорастают на 12,6% чаще и на 20% быстрее. Руководитель исследования Вишну Раджпут сообщил, что технология будет расширена на другие культуры, а также адаптирована для массового применения фермерами. Он отметил, что это перспективный метод для борьбы с ухудшением условий земледелия.