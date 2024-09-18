Российские учёные увеличили безопасность атомных реакторов

Учёные из Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали метод для повышения стабильности работы сигнализаторов протечек (СП) атомных реакторов, особенно в условиях экстремальных вибраций. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ. Эти устройства контролируют возможные утечки теплоносителя в реакторах, и новая методика направлена на обеспечение их надёжной работы на протяжении всего периода эксплуатации.

Руководитель проекта Валерий Лебедев отметил, что использование численного моделирования в SolidWorks помогло разработчикам оценить виброустойчивость сигнализаторов. Они смогли просчитать резонансные частоты колебаний и провести динамический анализ, определив, как нагрузки влияют на детали СП. Это позволяет заранее проектировать конструкции, которые будут лучше справляться с экстремальными условиями эксплуатации.

На основе анализа конструкции и точных расчётов учёные предложили более рациональные модели элементов СП. Эти нововведения сократили необходимость ручных регулировок при их производстве и упростили процесс серийного выпуска. Разработки выполнялись в сотрудничестве с компанией «АЭМ-технологии», входящей в состав «Атомэнергомаш», машиностроительного дивизиона Росатома.