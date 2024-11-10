Российские учёные увеличили эффективность определения рака на ранних стадиях

В России наблюдается рост числа выявленных онкозаболеваний: по сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 8%. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. По его словам, в период пандемии число ранних выявлений снизилось, поскольку массовая диспансеризация была приостановлена, а профилактические обследования проводились реже. Однако теперь ситуация нормализовалась, и статистика вернулась к прежним уровням.

Каприн отметил, что в более чем 60% случаев злокачественные новообразования удаётся обнаружить на первых двух стадиях рака, что существенно увеличивает шансы на успешное лечение. Он также сообщил, что достигнуты хорошие результаты по важному целевому показателю — удельному весу больных, которые стоят на учёте более пяти лет. Это стало возможным благодаря улучшению методов лечения и реабилитации, которые были внедрены в рамках федерального проекта.

По мнению эксперта, улучшение динамики связано с повышением качества медицинского обслуживания и внедрением новых эффективных подходов в лечении онкозаболеваний. Эти шаги позволили значительно повысить выживаемость пациентов и улучшить результаты долгосрочного наблюдения за больными.