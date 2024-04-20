Российские учёные увеличили точность определения свойств материалов

Учёные из Института ядерной физики (ИЯФ) им. Будкера СО РАН разработали плазмонный интерферометр для терагерцевого диапазона. Этот прибор позволяет точно определять оптические свойства материалов, используемых в беспроводной связи. Инновация открывает путь к быстрой передаче большого объёма данных в телекоммуникационных системах.

Устройство уникально тем, что для изучения оптических свойств материалов использует поверхностные плазмон-поляритоны. Оно успешно прошло испытания на Новосибирском лазере на свободных электронах (ЛСЭ). Это оборудование позволяет работать с терагерцевыми частотами, способствуя созданию высокоскоростных систем передачи данных.

Терагерцевое излучение занимает промежуточное положение между инфракрасным и радиочастотным диапазонами. Излучение такого диапазона применяется в медицине, безопасности и астрофизике. Новосибирский лазер на свободных электронах обладает высокой мощностью, что делает его уникальным инструментом для научных исследований в этой области.