Российские учёные увеличили всхожесть семян на 22%

Учёные из УрО РАН разработали способ повышения качества семян зерновых культур с помощью лазерного облучения в трёх спектрах. Облучённые таким образом семена показывают на 22% большую энергию прорастания, что способствует «дружным» и устойчивым всходам, менее подверженным заболеваниям. Этот метод также снижает заражённость фитопатогенами на 21%.

Лазерное облучение семян изучается с 70-х годов, но его механизмы до сих пор не полностью поняты. Цель исследования учёных состояла в определении оптимальных параметров лазерного облучения для улучшения качества семян. Были выбраны три диапазона длин волн: ближний ультрафиолет (360-365 нм), видимый красный (637 нм) и инфракрасный (850 нм). Эти спектры имеют разное воздействие на биологические объекты, и учёные исследовали время экспозиции, дозу облучения и последовательность воздействий.

Методика заключается в последовательном облучении семян тремя длинами волн без отлежки перед посевом, что позволяет сочетать лазерную обработку с химическим протравливанием, снижая дозу химикатов. Метод был протестирован на семенах пшеницы, ячменя и ржи. В будущем планируется испытать этот способ на бобовых культурах. Этот метод может найти применение в агропромышленном комплексе, но для этого нужно разработать оборудование для обработки больших объёмов зерна.