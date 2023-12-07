Российские учёные узнали, чем отличается восприятие звука у детей и взрослых

Учёные из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), провели исследование, которое показало, что у детей оба полушария мозга равномерно участвуют в обработке гласных звуков, в отличие от взрослых, где центр обработки гласных сосредотачивается в левом полушарии. Эти выводы могут быть полезны при прогнозировании восстановления речи у пациентов после мозговых операций.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Cortex, оказались несовпадающими с двумя основными теориями о том, как мозг обрабатывает речь. Традиционно считалось, что гласные анализируются правым полушарием, но учёные обнаружили, что вклад полушарий в анализ гласных зависит от возраста.

Гласные являются одними из самых древних элементов общения, используемых не только людьми, но и человекообразными обезьянами. Эти новые знания могут помочь хирургам более точно прогнозировать восстановление речи у пациентов, учитывая разные особенности обработки гласных в разном возрасте.