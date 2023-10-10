Российские учёные узнали, что делает россиян счастливыми

Аналитики из Университета «Синергия» провели исследование о счастье россиян и пришли к интересным выводам. Оказалось, что счастье для большинства россиян связано с хорошими отношениями с близкими, здоровьем и финансовой стабильностью. Удивительным образом, люди с высшим образованием оказались счастливее тех, кто не получил высшее образование.

Исследователи из Университета «Синергия» опросили более пяти тысяч взрослых граждан из всех уголков России, чтобы выявить, что делает нас счастливыми. Оказалось, что почти половина опрошенных (46%) удовлетворены своим уровнем счастья за последние три месяца, и 38% считают себя счастливыми.

Счастье, по мнению россиян, зависит от качества отношений с близкими (88%), состояния здоровья (83%), финансового положения (76%), интересной работы (72%), наличия собственного жилья (70%), уверенности в будущем (74%), занятий спортом (53%) и активного участия в общественной жизни (39%).

Также интересно, что 68% людей с высшим образованием счастливы, в то время как этот показатель почти в два раза ниже (32%) среди людей с средним образованием или без него. Кроме того, обнаружилось, что личные отношения играют важную роль в счастье. Более двух третей (71%) людей, у которых есть постоянный партнёр, заявили, что они удовлетворены своей жизнью.