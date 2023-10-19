Российские учёные узнали, что молодёжь стала позже «взрослеть»

Исследователи обнаружили, что более половины молодых россиян и россиянок в возрасте 24-26 лет переживают «переходный период» между подростками и взрослыми, исследование проведено НИУ ВШЭ. Эта тенденция связана с замедлением процесса психологического развития и увеличением продолжительности жизни. Учёные опросили более двух тысяч молодых россиян и обнаружили, что более 65% из них идентифицируют себя с периодом становления взрослых.

Эти результаты были получены на основе данных, собранных в рамках десятой волны опроса «Траектории в образовании и профессии» (ТрОП) в 2021 году. Этот опрос впервые включил в себя вопросы из международного опросника IDEA, который оценивает явление «становящейся взрослости». Это особый период в развитии молодых людей в развитых странах, когда они откладывают переход к традиционному взрослому статусу, примерно до 30 лет.

Учёные считают, что в России наблюдается аналогичный феномен, обусловленный ростом продолжительности образования и начала семейной жизни. Социальный статус и уровень дохода также влияют на продолжительность этого периода, с более образованными и состоятельными людьми, это происходит наиболее часто. Эти результаты могут помочь в разработке более подходящих мер и программ для молодёжи в России.