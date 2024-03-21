Российские учёные узнали, как климат повлиял на миграцию моржей

Моржи сталкиваются с изменением их обитателей и маршрутов миграции из-за изменения ледового покрова в Беринговом, Чукотском и Восточно-Сибирском морях из-за изменения климата. По словам Вячеслава Бизикова, влияние глобальных климатических процессов за последние 30 лет существенно изменило распределение льда, влияя на места обитания моржей и их миграционные маршруты. Он отметил, что эти изменения приводят к сокращению жизни молодых моржей и замедлению роста популяции.

Бизиков также указал на сокращение использования лежбищ моржей на побережье Камчатки, Корякии и Чукотки. Вместе с тем, на берегах Чукотского моря, где число моржей достигает десятков тысяч особей, наблюдается возрождение лежбищ. Он отметил, что это свидетельствует о смещении популяции моржей в северные регионы их обитания.

Согласно Бизикову, увеличение пребывания моржей на берегах ведёт к более частым столкновениям с белыми медведями, которые охотятся на них. Это вызывает панические сходы моржей в воду, приводя к травмам и гибели особей, особенно молодняка. Важно отметить, что эти изменения влияют не только на моржей, но и на жизнь коренного населения региона, так как лежбища часто расположены рядом с населёнными пунктами.