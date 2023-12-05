Российские учёные узнали, как микробы помогут замедлить глобальное потепление

Российские и американские учёные провели исследование, выяснив, что разнообразие микроорганизмов в почвах вечной мерзлоты может противостоять глобальному потеплению. Среда в этих зонах прогрелась за последние 70 лет на 4 °C, в то время как средняя температура поверхности Земли увеличилась всего на 1 °C. Этот эффект связан с выделением метана из оттаивающих почв, исследователи отмечают, что метан влияет на глобальное потепление в 17 раз сильнее, чем углекислый газ.

Используя математическую модель атмосферы Земли, учёные смоделировали воздействие разнообразия микроорганизмов на глобальный климат. Результаты показали, что при ограниченном разнообразии, система становится неустойчивой, и возможен массовый выброс метана, что приведёт к резкому потеплению. С другой стороны, высокое микробное разнообразие стабилизирует систему, так как разные виды бактерий конкурируют между собой, предотвращая интенсивный выброс метана.

Учёные подчеркнули, что зависимость момента возможного резкого потепления от микробного разнообразия важно учитывать при разработке прогнозов потепления. Важно отметить, что хотя воздействие на микробное разнообразие нельзя контролировать, эти выводы могут быть полезными для предсказания климатических изменений.