Российские учёные узнали, как невесомость влияет на кровь в организме человека

Российские учёные выяснили, что кровь у космонавтов в невесомости начинает двигаться вверх в течение первых двух-трёх суток полёта, но к шестому дню кровообращение возвращается к норме. Это открытие сделано в ходе эксперимента «ЛАЗМА» на Международной космической станции (МКС), который начался в декабре 2021 года и продлится до 2025 года.

Учёные отмечают, что наибольшие изменения в кровообращении происходят в верхней части головы и нижних конечностях на второй и третий день полёта. В эксперименте также участвуют лётчики-космонавты и астронавты из Японии, которые использовали новейшие отечественные устройства «ЛАЗМА ПФ».

Этот эксперимент позволил разработать методику регистрации параметров кровообращения в невесомости с помощью портативных анализаторов, что может быть полезно для будущих космических миссий.