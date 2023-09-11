Российские учёные узнали, как отражается синдром Ретта на детском мозге

Учёные из Балтийского федерального университета и Института нервной деятельности и нейрофизиологии РАН провели исследование мозговой активности у детей с синдромом Ретта. Это заболевание, которое чаще встречается у девочек, вызывает серьёзные проблемы с умственным развитием и двигательными функциями. Учёные использовали электроэнцефалограммы для анализа мозговой активности 61 детей, включая здоровых и страдающих от синдрома Ретта.

Исследование выявило, что у детей с синдромом Ретта наблюдались более интенсивные гамма-волны в различных частях мозга. Гамма-волны связаны с функциями, такими как память, внимание и сон. Нарушения в этой активности могут привести к ухудшению когнитивных способностей.

Руководитель исследования, профессор БФУ Александр Храмов, подчеркнул, что полученные данные могут быть полезными для диагностики синдрома Ретта и оценки эффективности методов борьбы с ним. Это важно, так как на данный момент болезнь трудно диагностировать на ранних стадиях, и она остаётся неизлечимой.