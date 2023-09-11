Российские учёные узнали, как отражается синдром Ретта на детском мозге

Российские учёные узнали, как отражается синдром Ретта на детском мозгеЭто редкое генетическое заболевание, свойственное девочкам
Учёные из России исследовали как на активность мозга влияет болезнь Ретта
Учёные из Балтийского федерального университета и Института нервной деятельности и нейрофизиологии РАН провели исследование мозговой активности у детей с синдромом Ретта. Это заболевание, которое чаще встречается у девочек, вызывает серьёзные проблемы с умственным развитием и двигательными функциями. Учёные использовали электроэнцефалограммы для анализа мозговой активности 61 детей, включая здоровых и страдающих от синдрома Ретта.
Исследование выявило, что у детей с синдромом Ретта наблюдались более интенсивные гамма-волны в различных частях мозга. Гамма-волны связаны с функциями, такими как память, внимание и сон. Нарушения в этой активности могут привести к ухудшению когнитивных способностей.
Руководитель исследования, профессор БФУ Александр Храмов, подчеркнул, что полученные данные могут быть полезными для диагностики синдрома Ретта и оценки эффективности методов борьбы с ним. Это важно, так как на данный момент болезнь трудно диагностировать на ранних стадиях, и она остаётся неизлечимой.