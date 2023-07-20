Российские учёные узнали, как «переваривается» уран внутри человека

Российские учёные провели исследование, в котором выяснили, как соединения урана взаимодействуют в человеческом теле. Некоторые из этих соединений оказались способны сохранять свою твёрдую форму даже в желудке. Эти выводы помогут точнее определить безопасные дозы облучения для людей и животных.

Учёные изучили микрочастицы, которые состоят из разных оксидов урана. Они отследили, как меняется структура этих соединений при воздействии на них органов человека, таких как желудок и лёгкие. Некоторые соединения вели себя неожиданно и оставались в твёрдой форме, даже находясь в желудке. Учёные также обнаружили новый вариант структуры оксида урана в лёгочной среде.

Эти результаты позволят более точно оценить воздействие радионуклидов на организм и контролировать уровень радиоактивности в загрязнённых зонах. В будущем исследователи планируют изучить превращения оксидов урана в реальных условиях, таких как бычья сыворотка, чтобы получить полную картину о влиянии радиоактивных соединений на живые организмы. В работе принимали участие специалисты из различных институтов, что позволило получить всесторонний и точный анализ.