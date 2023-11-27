Российские учёные узнали, как получить хороший звук в любом помещении

При строительстве или выборе помещения важно знать, какая форма конструкции будет благоприятно влиять на звучание. МТУСИ провело исследование, выбрав для него восьмигранную призму с двумя типами потолочных конструкций: конусообразной и усечённого конуса.

Научные сотрудники рассчитали и проанализировали основные акустические характеристики, включая коэффициент прозрачности для слушателей. Используя акустическую систему с семью излучателями, они оценили качество звучания в зависимости от формы помещения.

Результаты подтвердили, что помещение с конусообразной конструкцией потолка, особенно при направлении звука в центр купола, лучше всего подходит для музыки и выступлений. Исследование также показало, что изменение размеров помещения не существенно влияет на акустические свойства, при условии сохранения основных параметров на рекомендуемом уровне. Работа МТУСИ будет продолжена для более полного понимания влияния различных параметров на акустику помещений.