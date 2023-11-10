Российские учёные узнали, как промышленная пыль влияет на здоровье человека

Российские учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета, сотрудничая с Федеральным научным центром медико-профилактических технологий, создали трёхмерную модель процессов вдыхания промышленной пыли человеком. Это помогло им предсказать, какая часть этих частиц оседает в лёгких, что может улучшить предсказание воздействия подобных условий на организм. Модель позволяет изучить турбулентное движение воздуха с твёрдыми частицами пыли в носовой полости и верхних дыхательных путях.

Носовая полость играет ключевую роль в нагревании и очищении воздуха от пыли перед попаданием в лёгкие. Учёные создали трёхмерную модель части носовой полости, используя данные томографии от 30 здоровых взрослых. Результаты показали, что почти 99% частиц размером более 10 мкм оседают в носовой полости, не достигая носоглотки. Однако более мелкие частицы могут проникать в лёгкие, что может вызвать заболевания нижних дыхательных путей.

Этот метод позволяет учёным изучать воздействие пыли и химических веществ на здоровье без оценки текущего состояния пациента. Математическое моделирование даёт возможность врачам прогнозировать изменения в организме под воздействием внешних факторов в будущем.