Российские учёные узнали, как работает мозг во время принятия сложных решений

Российские учёные разработали способ изучения работы мозга в ситуациях, когда у человека возникают сложные выборы. Они могут определить, когда происходят разные этапы конфликта и как человек принимает решения. Этот метод позволяет воздействовать на определённые участки мозга, связанные с конфликтом, и устанавливать, когда были изменены предпочтения.

Когнитивный диссонанс — это состояние конфликта внутри человека, когда он сталкивается с выбором, мнениями или предпочтениями, которые противоречат друг другу. Это вызывает дискомфорт, и человек стремится избавиться от него. Учёные отмечают, что у этого процесса есть несколько этапов, включая идентификацию конфликта, его обработку и изменение предпочтений.

Исследователи из НИУ ВШЭ изучают этот процесс уже несколько лет и предложили использовать магнитную стимуляцию через череп для изучения когнитивного диссонанса. Они разработали метод, который позволяет отслеживать изменения в мозге на разных этапах конфликта.

В их последней работе они усовершенствовали этот метод, позволяя точно управлять работой мозга в разные моменты времени. Это помогает определить, какие части мозга участвуют в конфликте и как происходит его развитие. Учёные считают, что это понимание может помочь лучше изучить физические и психологические аспекты конфликта и принятия решений.