Российские учёные узнали, как работает мозг во время принятия сложных решений

Российские учёные узнали, как работает мозг во время принятия сложных решенийНазываемых когнитивным диссонансом
Учёные из России провели исследование мозга во время принятия непростых решений
Российские учёные разработали способ изучения работы мозга в ситуациях, когда у человека возникают сложные выборы. Они могут определить, когда происходят разные этапы конфликта и как человек принимает решения. Этот метод позволяет воздействовать на определённые участки мозга, связанные с конфликтом, и устанавливать, когда были изменены предпочтения.
Когнитивный диссонанс — это состояние конфликта внутри человека, когда он сталкивается с выбором, мнениями или предпочтениями, которые противоречат друг другу. Это вызывает дискомфорт, и человек стремится избавиться от него. Учёные отмечают, что у этого процесса есть несколько этапов, включая идентификацию конфликта, его обработку и изменение предпочтений.
Исследователи из НИУ ВШЭ изучают этот процесс уже несколько лет и предложили использовать магнитную стимуляцию через череп для изучения когнитивного диссонанса. Они разработали метод, который позволяет отслеживать изменения в мозге на разных этапах конфликта.
В их последней работе они усовершенствовали этот метод, позволяя точно управлять работой мозга в разные моменты времени. Это помогает определить, какие части мозга участвуют в конфликте и как происходит его развитие. Учёные считают, что это понимание может помочь лучше изучить физические и психологические аспекты конфликта и принятия решений.