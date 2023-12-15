Российские учёные узнали, как толпы влияют на качество мобильной связи

Группа исследователей из России совершила прорыв в разработке сетей 6G, исследовав, как движение людей влияет на распространение сигнала. Они разработали алгоритм, учитывающий ослабление и потери сигнала, повышая тем самым стабильность в этих сетях. Это открытие может быть полезным для индустрии игр, улучшая качество связи в условиях движения людей между приёмником и передатчиком сигнала.

Российский профессор Григорий Гольцман и его команда первыми подробно изучили влияние людей на работу сетей 6G. С использованием передатчиков и приёмников они отследили изменения сигнала на разных расстояниях и создали компьютерную модель, предсказывающую качество связи. Их алгоритм сможет выявлять источники помех с высокой вероятностью, что может помочь улучшить стабильность связи в сетях 6G.

Эмпирически полученные данные о влиянии пользователей на распространение сигнала будут ключевыми для внедрения планов провайдеров, начиная с 2028 года. Работа Гольцмана и его коллег позволяет лучше понимать, как препятствия, такие как движущиеся люди, влияют на качество связи в этих передовых сетях.