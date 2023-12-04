Российские учёные узнали, как вирусы «обманывают» иммунитет

Российские биоинформатики и молекулярные биологи расшифровали геном бактериофага BF23, выявив механизм защиты его генома от внутриклеточных систем микробов. Эти бактериофаги обходят иммунные системы бактерий, такие как системы рестрикции-модификации и CRISPR-Cas. Учёные впервые изучили геном BF23, выделенного в 1949 году, и сравнили его с другими вирусами Т5-подобных бактериофагов.

Исследователи обнаружили, что «антивирусы» бактерий распознают и разрезают ДНК бактериофага только в случае распознавания участков в начале его генома, особенно в регионе FST. Этот участок играет ключевую роль в первой фазе заражения бактерий и в работе их защитных систем. Понимание этих взаимодействий может привести к улучшению или модификации «анти-антивируса» для борьбы с инфекциями и устойчивыми к антибиотикам штаммами микробов.