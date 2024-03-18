Российские учёные узнали, как языковые ИИ смогли развиться так быстро

В прошлом, лучшие языковые модели были маленькими, и им было трудно составить связные предложения. Но сейчас ситуация сильно изменилась: появились огромные языковые модели, такие как GPT-4, которые превосходят многих американских студентов по тесту SAT. Как произошёл такой стремительный прогресс?

В новом исследовании учёные из Epoch, MIT FutureTech и Северо-Восточного университета попытались разобраться в этом вопросе. Они выделили два ключевых фактора, которые способствовали прогрессу в языковых моделях: увеличение объёма вычислений, используемых при обучении, и алгоритмические улучшения.

Результаты исследования показывают, что за счёт улучшений в алгоритмах объем вычислений, необходимых для обучения языковых моделей, сократился примерно в два раза каждые восемь месяцев. Это важное открытие помогает лучше понять процесс развития языковых моделей и предсказать их будущее развитие.