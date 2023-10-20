Российские учёные узнали, какие народности не могут есть грибы

Учёные из медико-генетического центра, Genotek, провели исследование и выяснили, что непереносимость трегалозы, известной как «грибной сахар», чаще всего встречается у определённых этнических групп. Например, корейцы (58%), монголы (50%), казахи (36%), и якуты (28%) имеют наиболее высокий риск развития этой непереносимости. В то время как горские евреи (2,5%), армяне (3%), украинцы (3,5%), русские (3,8%) и белорусы (4,6%) реже подвержены этой мутации.

Трегалоза, или «грибной сахар», присутствует в грибах, водорослях, насекомых, определённых растениях, а также в различных кондитерских изделиях и полуфабрикатах в качестве подсластителя и стабилизатора. Но при наличии генетической мутации в гене TREH, который ответственен за разложение трегалозы, организм производит гораздо меньше фермента трегалазы, что может вызвать расстройство пищеварения при употреблении продуктов, содержащих трегалозу.

Директор по продукту Medico-genetic Center, Genotek, Александр Ракитько, подчеркнул, что знание о наличии этой генетической особенности важно для правильной организации рациона питания, особенно учитывая, что грибы входят в кухни многих этнических групп в России. Людям с высоким риском наличия генетической мутации рекомендуется ограничить потребление «грибного сахара» в пище.