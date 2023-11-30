Российские учёные узнали, какие народы чаще страдают от аллергии на арахис

В России учёные из Медико-генетического центра, Genotek, провели исследование, выявив генетическую предрасположенность к аллергии на арахис в различных этнических группах. Оказалось, что осетины, чеченцы и русские чаще подвержены этой аллергии, чем, например, азербайджанцы. Арахис является одним из сильнейших аллергенов, и некоторые люди могут развить серьёзные реакции, включая анафилактический шок, даже от минимального количества ореха.

Директор по продукту Медико-генетического центра, Александр Ракитько, подчеркнул, что, несмотря на популярность арахиса, мало кто осведомлён о генетической предрасположенности к аллергии на него. В результате исследования были выделены этнические группы с разными уровнями риска развития аллергии на арахис.

Симптомы аллергической реакции варьируют от зуда и крапивницы до более серьёзных последствий, таких как приступы астмы и анафилактический шок. Учёные обнаружили, что определённые варианты генов семейства HLA существенно влияют на риск развития аллергии на арахис, что может помочь в предотвращении этой проблемы.