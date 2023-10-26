Российские учёные узнали о благотворительности муравьёв 40 млн лет назад

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), обнаружили, что муравьи уже 40 миллионов лет назад проявляли социальное пищевое поведение, подобное тому, что видно у людей. Они сделали это, изучая останки муравьёв-ткачей, используя компьютерную томографию. Учёные обнаружили, что муравьи тех давних времён имели орган, который позволял им перераспределять пищу и обмениваться ею, как социальное сообщество.

Орган, который они обнаружили, называется провентрикулюс и действует как клапан в желудке муравья. Он позволяет им переносить пищу и делиться ею с другими муравьями. Эти выводы основаны на изучении останков муравьёв возрастом 40 миллионов лет, найденных в балтийском янтаре. Ранее считалось, что муравьи тех времён не проявляли социальных свойств, но новые методы исследования позволили опровергнуть эту теорию.

Учёные надеются продолжить исследования, находя более древние останки муравьёв, чтобы лучше понять, как формировалось и эволюционировало социальное поведение у этих насекомых. Это открытие приоткрывает новые горизонты в понимании развития и поведения муравьёв и других социальных насекомых.