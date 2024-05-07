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Наука и технологии
Опубликовано 07 мая 2024, 13:56
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Российские учёные узнали о вреде от популярного средства от сорняков

Результаты исследования
Российские учёные обнаружили опасность для почвы в использовании распространённого средства от сорняков
Российские учёные узнали о вреде от популярного средства от сорняков
© Markus Spiske

Гербицид глифосат, широко используемый для борьбы с сорняками, оказывает вредное воздействие на плодородие почвы и безопасность в сельском хозяйстве. Учёные из Южного федерального университета выявили, что он опасен в любой концентрации, что противоречит устойчивому развитию сельского хозяйства в России.

Существует длительная дискуссия среди учёных о потенциальном вреде глифосата для здоровья людей и окружающей среды. Недавнее исследование учёных Академии биологии и биотехнологии ЮФУ показало, что даже низкие концентрации гербицида могут нанести вред почвенному микробиому.

Поэтому в ближайшие годы важным станет поиск безопасных альтернатив глифосату, что увеличит роль биотехнологий в сельском хозяйстве.

Источник:iz.ru
Автор:Николай Шелофастов
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