Российские учёные узнали, почему одинаковые прикосновения вызывают разные эмоции

Исследователи из БФУ изучили, как мозг реагирует на прикосновения к коже. Они обнаружили, что одинаковые прикосновения могут вызывать разные эмоции из-за работы разных нейронных систем. Это позволяет лучше понять, как мозг обрабатывает информацию от кожных рецепторов.

Тактильное восприятие — это способ понимания мира через прикосновения. Оно помогает нам понять окружение и контролировать наши движения, оценивая силу и точность.

Информация от кожных рецепторов поступает в мозг благодаря механорецепции. Эти «сенсоры» реагируют на механические стимулы и передают информацию в мозг, который обрабатывает её. Особенно интересно, что разные типы касаний могут активировать разные части мозга и вызывать разные эмоциональные реакции.

Результаты этого исследования могут помочь не только лучше понять, как работает наш мозг, но и в дальнейшем применяться для улучшения обучения детей с расстройствами аутистического спектра.