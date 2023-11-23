Российские учёные узнали, почему озёра становятся более токсичными весной

Геохимики из России выяснили, что весной уровень тяжёлых металлов в чистых водах Валдайского национального парка повышается из-за естественных причин, а летом, наоборот, снижается. Об этом сообщила Марина Дину, старший научный сотрудник лаборатории эволюционной биогеохимии и геоэкологии ГЕОХИ РАН. Исследование, проведённое в течение восьми сезонов, отражает изменения в содержании токсичных элементов в воде, собираемой из вертикального движения почвенного раствора под гумусовым горизонтом.

Установлено, что летом органические вещества, поступающие в водосбор, уменьшают активность ионов никеля, кадмия, меди и свинца. В то время как повышенное содержание «светлого гумуса» помогает снизить уровень ионов цинка и кобальта в воде. Эти результаты приобретают практическую значимость для оценки безопасности поверхностных вод суши относительно предельно допустимых концентраций токсичных элементов, установленных Росприроднадзором.

Исследования проводились в национальном парке «Валдайский» в течение восьми лет. Парк является особо охраняемой природной территорией, находясь вдали от промышленных предприятий. Это делает его идеальной моделью для изучения факторов формирования воды в условиях минимального воздействия человека и внешних источников загрязнения.