Российские учёные узнали рецепт металлов, которые использовали предки осетин

Российские учёные узнали рецепт металлов, которые использовали предки осетинИсследователи смогли найти месторождения этих металлов
Учёные Владикавказского научного центра РАН узнали состав металлов, которые использовали предки современных осетин
Владикавказские учёные провели уникальное исследование металлургии, раскрыв тайны использования металлов древними кобанцами и аланами в Северной Осетии. Проект, под руководством профессора Тамерлана Магкоева, использовал современные аналитические методы для изучения богатого археологического материала. В результате установлено, что древние мастера уже в XV–XIV веках до н. э. применяли высокооловянистые бронзы, а также определены рудные месторождения, откуда добывали металлы.
Исследование включало археологические находки из ключевых памятников культур кобанцев и алан — Адайдонского и Эльхотовского некрополей, Зилгинского городища и Бесланского катакомбного могильника. Эксперты анализировали предметы обихода, украшения, оружие и другие артефакты. Изученные данные позволяют лучше понять технологии металлургии, применяемые на Кавказе более 9 тысяч лет назад.
Проект был поддержан грантом Российского научного фонда, исследования проводились в рамках междисциплинарного проекта, ставшего первым подобного рода на Северном Кавказе. Полученные результаты важны для расширения наших знаний о технологиях металлургии в древности, а также для лучшего понимания культурных аспектов древних обществ Северного Кавказа.