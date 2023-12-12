Российские учёные узнали рецепт металлов, которые использовали предки осетин

Владикавказские учёные провели уникальное исследование металлургии, раскрыв тайны использования металлов древними кобанцами и аланами в Северной Осетии. Проект, под руководством профессора Тамерлана Магкоева, использовал современные аналитические методы для изучения богатого археологического материала. В результате установлено, что древние мастера уже в XV–XIV веках до н. э. применяли высокооловянистые бронзы, а также определены рудные месторождения, откуда добывали металлы.

Исследование включало археологические находки из ключевых памятников культур кобанцев и алан — Адайдонского и Эльхотовского некрополей, Зилгинского городища и Бесланского катакомбного могильника. Эксперты анализировали предметы обихода, украшения, оружие и другие артефакты. Изученные данные позволяют лучше понять технологии металлургии, применяемые на Кавказе более 9 тысяч лет назад.

Проект был поддержан грантом Российского научного фонда, исследования проводились в рамках междисциплинарного проекта, ставшего первым подобного рода на Северном Кавказе. Полученные результаты важны для расширения наших знаний о технологиях металлургии в древности, а также для лучшего понимания культурных аспектов древних обществ Северного Кавказа.