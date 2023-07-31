Российские учёные узнали, в чём схожи клетки рака и паразиты в рыбе

Биологи из нескольких российских институтов изучают эволюцию генов запрограммированной клеточной смерти у стрекающих (водных животных). Оказалось, что некоторые подвиды стрекающих имеют повреждённые гены, схожие с генами раковых клеток. Это вызвало вопрос о возможной связи между стрекающими и раковыми клетками.

Стрекающие — это разнообразные водные организмы, такие как гидры, медузы, коралловые полипы и некоторые паразиты, которые обитают в воде. Однако, некоторые из них могут быть опасны, так как у них повреждены гены, отвечающие за запрограммированную клеточную смерть.

При исследованиях были обнаружены представители Myxosporea, которые являются одним из подклассов стрекающих и у которых отсутствуют гены, активирующие процесс апоптоза — запрограммированной гибели клеток. Этот механизм обычен у многих животных и помогает устранять опасные клетки с повреждениями или мутациями. В ходе патологической эволюции раковые клетки теряют такие гены, и они приводят к образованию опухоли. Таким образом, наличие повреждённых генов у стрекающих вызвало интерес и вопрос о том, что их связывает с раковыми клетками.

Исследователи обнаружили генетические данные связанных с Myxosporea организмов, которые также имеют отсутствие генов, ответственных за апоптоз, как и Myxosporea. Однако, у этих организмов строение и развитие более типичны для стрекающих, и они, скорее всего, не могли быть потомками «сбежавших» раковых клеток. Это уникальное явление, так как другие паразиты имеют полный набор генов, связанных с апоптозом.

Исследование генетических данных позволяет лучше понять механизмы функционирования клеток и может привести к новым идеям для лечения раковых опухолей, но применение данных в медицине требует дополнительных исследований, так как люди генетически отличаются от стрекающих.