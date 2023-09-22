Российские учёные узнали вероятную причину снижения иммунитета при ВИЧ

Российские учёные узнали вероятную причину снижения иммунитета при ВИЧСогласно исследованию это обратимые изменения
Учёные из России узнали механизм повреждения иммунитета ВИЧ
Учёные из Пермского федерального исследовательского центра РАН исследовали обмен веществ в иммунных клетках у людей с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию. Они выяснили, что изменения в клеточном метаболизме могут быть связаны с нарушением восстановления клеток иммунной системы, известных как CD4+ Т-лимфоциты.
При ВИЧ-инфекции организму тяжело справляться с вирусом, который уничтожает CD4+ Т-лимфоциты. До сих пор не было понятно, почему некоторые люди не могут восстановить уровень этих клеток, даже при лечении.
Исследователи обнаружили, что у «иммунологических неответчиков» есть изменения в работе основных клеточных метаболических путей, а также аномалии в структуре митохондрий. Они также обнаружили дефицит ключевых белков, липидов и углеводов в этих клетках. Эти изменения могут привести к гибели клеток и затруднить восстановление уровня CD4+ Т-лимфоцитов.
Однако обнадёживающей является возможность, что эти метаболические изменения могут быть обратимыми. Учёные считают, что воздействие на клеточный метаболизм может стимулировать восстановление иммунной системы у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих лечение. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к созданию новых лекарств, которые будут регулировать иммунитет не только у пациентов с ВИЧ, но и у тех, у кого есть аутоиммунные заболевания.