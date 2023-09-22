Российские учёные узнали вероятную причину снижения иммунитета при ВИЧ

Учёные из Пермского федерального исследовательского центра РАН исследовали обмен веществ в иммунных клетках у людей с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию. Они выяснили, что изменения в клеточном метаболизме могут быть связаны с нарушением восстановления клеток иммунной системы, известных как CD4+ Т-лимфоциты.

При ВИЧ-инфекции организму тяжело справляться с вирусом, который уничтожает CD4+ Т-лимфоциты. До сих пор не было понятно, почему некоторые люди не могут восстановить уровень этих клеток, даже при лечении.

Исследователи обнаружили, что у «иммунологических неответчиков» есть изменения в работе основных клеточных метаболических путей, а также аномалии в структуре митохондрий. Они также обнаружили дефицит ключевых белков, липидов и углеводов в этих клетках. Эти изменения могут привести к гибели клеток и затруднить восстановление уровня CD4+ Т-лимфоцитов.

Однако обнадёживающей является возможность, что эти метаболические изменения могут быть обратимыми. Учёные считают, что воздействие на клеточный метаболизм может стимулировать восстановление иммунной системы у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих лечение. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к созданию новых лекарств, которые будут регулировать иммунитет не только у пациентов с ВИЧ, но и у тех, у кого есть аутоиммунные заболевания.