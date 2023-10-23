Российские учёные узнали возраст алмазов в нижней мантии Земли

Учёные смогли определить возраст глубинных алмазов в земной мантии, исследуя минералы внутри них. Эти алмазы находятся в интервале возраста от 450 до 650 миллионов лет и были обнаружены на нижних глубинах Земли.

Для определения возраста алмазов учёные анализировали минералы внутри них, которые либо образовались вместе с алмазами, либо были захвачены ими при их росте на глубинах сотен километров под поверхностью Земли. Это является единственным способом изучения вещества с такой глубины. Предыдущие исследования касались только алмазов, найденных в верхней мантии, поэтому это первый раз, когда учёным удалось проанализировать алмазы из нижней мантии. Для этого пришлось использовать передовые технологии и методы анализа.

Учёные считают, что широкий интервал возраста алмазов свидетельствует о том, что материал, из которого они образовались, не образовывался во времена коротких тектонических периодов. Вместо этого он формировался непрерывно и причленялся к основанию суперконтинента Гондвана. Это может иметь важное значение для понимания геодинамических процессов и структуры Земли.