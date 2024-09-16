Российские учёные узнали высоту приземной атмосферы Москвы

Исследователи из Московского государственного университета имени Ломоносова впервые получили экспериментальные данные о высоте приземного слоя атмосферы в Москве. Среднее значение этого слоя колеблется от 40 до 60 метров, как сообщила пресс-служба географического факультета МГУ. Ведущий научный сотрудник Михаил Локощенко отметил, что предыдущие оценки основывались на теории, а экспериментальные данные для столицы являются уникальными. Наибольшая высота приземного слоя наблюдается летом в середине дня и достигает 80-100 метров, тогда как минимальные значения, менее 40 метров, фиксируются поздно вечером и ночью.

Данные были собраны на основе многолетних наблюдений метеорологической обсерватории МГУ, и их значение велико, ведь именно в этом слое происходит обмен теплом и влагой между земной поверхностью и атмосферой. Это влияет на климатические условия и качество жизни в городе. По словам Локощенко, процессы в приземном слое важны для понимания того, как изменения в атмосфере могут повлиять на повседневную жизнь и производственную деятельность.

Используя акустическое зондирование и доплеровский содар, учёные провели исследования в течение восьми лет и получили средние оценки высоты приземного слоя двумя разными методами. Согласно логарифмическому закону распределения скорости ветра, высота слоя варьируется от 40 до 60 метров. При постоянном направлении ветра она в среднем составляет чуть меньше 50 метров, что подтверждает первоначальные результаты.