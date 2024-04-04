Российские учёные узнают, где обитали динозавры по камням

Палеонтологи из Томского университета обнаружили в желудках динозавров камни, которые помогали им переваривать пищу. Эти камни, называемые гастролитами, не характерны для местности, где находились динозавры. Учёные изучают состав этих камней, чтобы понять, откуда динозавры их брали.

Исследователи обнаружили новый вид динозавров и дали ему название пситтакозавр сибирский. Эти динозавры, подобно некоторым современным птицам, глотали камешки для облегчения переваривания пищи. Они мигрировали на значительные расстояния, чтобы найти подходящие камни для этой цели.

Учёные из Томского университета проводят исследования гастролитов, чтобы определить их состав и происхождение. Они предполагают, что динозавры могли получать камни из области современного Кузнецкого Алатау. Эти исследования помогут раскрыть многое о прошлом Сибири и климатических условиях того времени.