Российские учёные в Арктике получили алмазные пластины

Учёные из НОЦ «Российская Арктика» в Архангельске сделали важный шаг в исследованиях, создав опытную партию из 25 алмазных пластин с особыми свойствами. Ранее работа велась с единичными образцами, но теперь у них есть тираж для более глубокого анализа. Эти монокристаллические алмазы содержат NV-центры, что делает их подходящими компонентами для квантовых вычислений и релятивистской оптики для синхротронов.

Процесс создания этих алмазных пластин включает в себя выращивание синтетических алмазов с использованием высокого давления и высокой температуры. Затем кристаллы обрабатывают, облучают, нагревают и разрезают, создавая пластинки с необходимыми свойствами. Эти объекты могут быть использованы в качестве датчиков, а также в квантовых вычислениях и создании устройств для навигации по магнитному полю.

Следующим этапом является разработка стандартов для этих алмазных пластин. Учёные предлагают внедрить цифровые двойники для каждой пластины, содержащие различные параметры, такие как магнитные свойства и химический состав. Эти стандарты будут важным шагом в развитии отрасли и могут быть представлены к середине 2024 года.