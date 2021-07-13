Российские учёные в два раза ускорили лечение переломов

Для этого специалисты предложили наносить биоактивные покрытия на поверхность имплантов, созданных при помощи 3D-принтеров, пишет Modern Technologies in Medicine. Опытным путём эксперты выявили оптимальные структурные параметры титановых имплантатов. На основе этих знаний они научились улучшать их с использование биоактивного кальций-фосфатного покрытия.

Что интересно, свежая находка уже используется в травматологическом Центре Илизарова. На сегодняшний день подобные импланты были установлены более чем 400 пациентам. Их возраст колеблется от 6 до 50 лет. Причём речь идёт не только о жителях России, но также Франции и прочих стран.