Российские учёные в разы продлили «срок годности» органов для пересадки

Учёные ЛЭТИ разработали систему ReGenesis Box, которая может увеличить время хранения донорских лёгких до 72 часов, что в 4–12 раз превышает показатели аналогичных технологий. Это не только снижает риск повреждений органов, но и повышает шансы успешной трансплантации до 90%, уточнили в университете. Главная идея проекта — заменить традиционное холодное хранение тёплой перфузией, которая сохраняет органы в функциональном состоянии на более длительный срок.

ReGenesis Box насыщает лёгкие кислородом и питательными веществами с помощью плазмозамещающего раствора, который циркулирует через насос. Система оснащена датчиками, следящими за состоянием среды, корректностью работы оборудования и температурным режимом. Управление параметрами выполняется через программное обеспечение, а контроль осуществляется с дисплея, встроенного в устройство. По словам Марии Крапивницкой, руководителя разработки, созданный цифровой двойник системы позволяет тестировать работу аппарата в виртуальном пространстве, экономя время и ресурсы.

В планах команды на следующий год — проектирование устройства и проведение доклинических испытаний. Как отметил участник проекта Антон Митягин, они рассчитывают завершить регистрацию медицинского оборудования в течение трёх лет и представить его на рынке. Также разработчики считают, что виртуальная модель системы поможет молодым инженерам ЛЭТИ лучше понимать процесс и совершенствовать конструкцию устройства.