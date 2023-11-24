Российские учёные воспроизвели естественный процесс создания алмазов

В лаборатории Института геологии и минералогии в Новосибирске провели эксперимент, имитируя процесс образования алмазов и гранатов в глубинах Земли. Это исследование поддержано Российским научным фондом. Учёные использовали высокодавление сферического типа, чтобы создать условия, схожие с мантией планеты, с высоким давлением и температурами до 1550 °C.

В эксперименте в установку поместили гранаты, микроскопические кристаллы алмазов, графит и вещества, выступающие в роли источников углекислых и водно-углекислых жидкостей. Результаты показали, что алмазы и гранаты формируются благодаря взаимодействию с этими жидкостями. Средняя скорость роста алмазов варьируется от 0,013 до 0,8 микрометра в час, в зависимости от температуры.

Эти открытия позволяют лучше понять условия образования алмазов и роль гранатов в этом процессе. Также данные будут использованы для построения более точных моделей образования алмазов. Учёные планируют дальнейшие исследования, направленные на выявление связи между условиями роста алмазов и их свойствами.