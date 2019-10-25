Российские учёные воссоздали внешность предков россиян
”Погребения, где были найдены останки этих людей, входят в число древнейших в Забайкалье. У нас есть дата — около 8 тыс лет. Мы будем стараться выполнить ДНК-анализ для уточнения возраста останков, уже есть договоренность с американцами об этом, есть интерес и у датчан”, — рассказал на презентации бюстов древних людей доктор исторических наук, профессор Михаил Константинов.
Также ученый рассказал, что найденные черепа и кости “очень аккуратно, буквально на руках” доставили в Москву, где над внешним видом мужчины трудились российские мастера пластической реконструкции. Благодаря антропологическому методу восстановления лица специалисты сумели максимально точно воссоздать внешность древних людей. Планируется, что бюст мужчины передадут в Забайкальский краеведческий музей, а женщина останется в музее археологии.