Российские учёные воссоздали внешность предков россиян

”Погребения, где были найдены останки этих людей, входят в число древнейших в Забайкалье. У нас есть дата — около 8 тыс лет. Мы будем стараться выполнить ДНК-анализ для уточнения возраста останков, уже есть договоренность с американцами об этом, есть интерес и у датчан”, — рассказал на презентации бюстов древних людей доктор исторических наук, профессор Михаил Константинов.