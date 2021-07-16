Российские учёные впервые использовали квантовый компьютер для расшифровки генома вируса

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Российские учёные впервые использовали квантовый компьютер для расшифровки генома вирусаИ это лишь начало
В сети появилась информация о свежем достижении отечественных учёных. Они впервые сумели расшифровать геном вируса, используя для этого квантовый компьютер.
Речь идёт о так называемом процессе секвенирования, в рамках которого специалисты «разгадывают» первичную структуру нуклеиновой кислоты, сообщает Lenta.ru. Происходит это следующим образом: сначала ДНК расщепляют на фрагменты — так называемые олигонуклеотидами.
Затем учёные определяют последовательность нуклеотидов фрагментов и, используя уже алгоритмы, выявляют места, где происходит перекрытие между олигонуклеотидами.
И если обычно для сборки генома используют шаблоны, то в этот раз речь идёт о реконструкции с нуля. А это, как можно понять, всё ещё задача высокой вычислительной сложности.
Эксперты отметили, что компьютеры нового поколения (в том числе и квантовые) рано или поздно должны совершить прорыв в этой области.