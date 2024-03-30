Российские учёные впервые получили потомство одной из крупнейших медуз в мире

Биологи из Приморского океанариума впервые получили потомство крупных медуз цианеи волосистой, что стало значимым событием для океанариума. Процесс размножения у медуз прошёл в соответствии с естественными биоритмами, вызванными изменениями в температуре и солёности воды. Учёные внимательно поддерживали близкие к естественным условия обитания медуз, чтобы спровоцировать успешное размножение.

Цианеи волосистой обитают в Приморском океанариуме уже пять лет, но только сейчас они впервые размножились. Благодаря особой воде, забираемой прямо из Японского моря, медузам удалось успешно размножиться. Размножение медуз включает в себя два этапа: половое и бесполое, причём медузы прошли оба этапа, начиная от планулы и заканчивая молодыми особями. Также стоит отметить, что в океанариуме уже несколько лет успешно размножаются и другие виды медуз.

Приморский океанариум является частью Национального научного центра морской биологии и входит в структуру Министерства науки и высшего образования РФ. Он является первым и единственным океанариумом страны, который имеет прямое государственное поддержку.