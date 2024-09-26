Российские учёные впервые применили квантовый компьютер в прикладных задачах

В России учёные из МГТУ им. Н. Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова» впервые создали серию полезных квантовых алгоритмов для задач в области материаловедения. Эти алгоритмы были реализованы на отечественном квантовом процессоре Snowdrop 4Q, который состоит из четырёх кубитов. Исследователи смоделировали различные процессы, такие как намагниченность, цепочки спинов и теплопроводность, а также разработали алгоритм для решения систем линейных уравнений, что открывает новые горизонты для практического применения квантовых вычислений.

По словам Андрея Лебедева, ведущего научного сотрудника ВНИИА, команде понадобилось несколько лет, чтобы создать квантовые алгоритмы, которые могут решать реальные задачи, например, дифференциальные уравнения. Он отметил, что эти алгоритмы требуют меньше кубитов и менее чувствительны к ошибкам. В отличие от обычных компьютеров, работающих с чёткими значениями, квантовые компьютеры используют более сложные сигналы, что делает их уязвимыми к внешним влияниям. Однако разработанные алгоритмы помогают справиться с этими трудностями.

В процессе работы над алгоритмами команда провела детальную настройку и калибровку кубитов, чтобы добиться высокой точности операций. Это был довольно сложный и многоступенчатый процесс, который занял три месяца. После успешной настройки исследователи провели тестирование на других квантовых процессорах, и результаты подтвердили сопоставимую достоверность алгоритмов. В итоге, по словам научного руководителя ФГУП «ВНИИА» Александра Андрияша, достигнутые результаты открывают путь к созданию эффективных квантовых вычислителей с большим количеством кубитов.