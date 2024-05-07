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Наука и технологии
Опубликовано 07 мая 2024, 22:22
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Российские учёные впервые сравнили мутации природных и лабораторных бактерий

Кишечной палочки
Российские учёные проанализировали мутации лабораторных и природных кишечных палочек и нашли схожие черты
Российские учёные впервые сравнили мутации природных и лабораторных бактерий
© CDC

Мутационные процессы в клетке детально изучают, чтобы понять, как геном бактерий меняется со временем. Особое внимание учёные уделяют раковым клеткам человека. Впервые исследователи из России и Индии сравнили мутационные характеристики лабораторной и естественной кишечной палочки и обнаружили, что они практически идентичны.

Мутации происходят в процессе копирования и «починки» ДНК клетки. Разные ошибки возникают из-за разных систем, их контекст важен. Эти мутационные подписи помогают понять, какие процессы вносят больший вклад в изменения генома.

Исследователи также проанализировали данные эксперимента по эволюции кишечной палочки. Сравнив профили мутаций лабораторных и естественных штаммов, они обнаружили, что они очень похожи. Этот результат пересмотрел представление о том, как происходит эволюция бактерий в природе.